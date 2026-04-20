Разработчик игры Roblox оштрафован на 8 млн руб за пропаганду ЛГБТ

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Roblox Corporation, занимающуюся разработкой видеоигр, на 8 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Корпорация была признана виновной по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений через интернет, наказание по которой предполагает санкции в размере 4 миллионов рублей.

Вместе с тем на этом же слушании судья огласила решение и по второму аналогичному протоколу. В соответствии с ним фирма была оштрафована на ту же сумму.

Доступ к игровой платформе в России был ограничен 3 декабря 2025 года. В Роскомнадзоре подчеркнули, что мониторинг Roblox неоднократно подтверждал неспособность модерации обеспечить безопасность материалов.

После этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что собирается направить в ведомство письма и жалобы россиян по поводу блокировки игровой площадки. Она отметила, что в ее телеграм-канал поступают десятки тысяч писем и комментариев.

Спустя время стало известно, что Roblox готова временно ограничить свои коммуникационные сервисы в России. В компании добавили, что ведут диалог с РКН и намерены продолжить его по мере восстановления доступа к платформе. Однако в Роскомнадзоре заявили, что оснований для разблокировки игры в настоящее время нет.