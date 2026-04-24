Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

24 апреля, 11:06

Сергунина: российские туристы стали чаще посещать Москву повторно

Фото: пресс-служба Мостуризма

58% российских путешественников, побывавших в Москве в 2025 году, приезжали в столицу и в 2024-м. Показатель возвратности туристического потока за минувший год вырос на 15 процентных пунктов и достиг максимального значения за последние 5 лет, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Чаще всего столицу посещают повторно жители регионов Центрального федерального округа, а также Санкт-Петербурга, Нижегородской и Пензенской областей. Всего же за прошлый год Москва приняла 23,7 миллиона туристов из разных уголков России", – отметила Сергунина.

Город активно развивает национальный туристический сервис Russpass, которым уже воспользовались почти 110 миллионов раз. В нем собрано 70 тысяч предложений, значительная часть которых относится к Москве. В их числе готовые маршруты, отели, обзорные экскурсии, концерты, фестивали и многое другое. По данным сервиса, в 2025 году в список наиболее популярных у гостей столицы достопримечательностей вошли Московский зоопарк, Московская канатная дорога и колесо обозрения "Солнце Москвы".

Во многих точках притяжения столицы открыты туристические информационные центры. Например, они есть на Тверской площади, в парке "Зарядье", на Северном речном вокзале. Там путешественникам рассказывают о знаковых местах города, помогают составить прогулочные маршруты и подобрать экскурсии. В 2025 году посетители чаще всего интересовались такими объектами, как ВДНХ, кинопарк "Москино" и Парк Горького, Московский планетарий и Дом культуры "ГЭС-2".

Туристические итоги 2025 года

В прошлом году в столице побывали 26,5 миллиона гостей – на полмиллиона больше, чем в 2024-м. За год вклад туризма в экономику города превысил 1,8 триллиона рублей, увеличившись на 6,5%. Объем поступлений в бюджетную систему Москвы составил 250 миллиардов рублей. В статистике учитывались расходы туристов на проживание, питание, транспорт, культурную программу, покупки, а также другие траты.

В 2025-м в российской столице побывали 2,8 миллиона иностранных путешественников. Из ряда государств турпоток значительно вырос: на 109% – из Омана, на 27% – из Индии, на 18% – из Белоруссии, на 17% – из Вьетнама. Общее число туристов из стран дальнего зарубежья увеличилось на 16%.

В Москву обычно приезжают, чтобы познакомиться с ее историей, достопримечательностями и гастрономией. Многих привлекает насыщенная событийная программа.

У столицы есть официальный туристический портал Discover Moscow. Информация на нем представлена на английском и китайском языках. На платформе можно найти подборки музеев и прогулочных маршрутов, афишу мероприятий и полезные советы для путешественников.

Также работает горячая линия Московского центра информационной поддержки туристов. Операторы на русском и английском языках объясняют, как оплатить проезд в метро или доехать до аэропорта.

Развитие сферы путешествий в городе соответствует целям национального проекта "Туризм и гостеприимство". Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.

Ранее Сергунина рассказала, что в прошлом году дети из разных регионов страны побывали в Москве с туристическими и экскурсионными целями порядка 8,5 миллиона раз. Это на 8% больше, чем годом ранее. Вместе с семьями они посещали фестивали, парки, музеи и театры, а в составе школьных экскурсий знакомились с историей столицы и участвовали в профориентационных программах.

