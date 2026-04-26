Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 апреля, 09:33

Общество

До 12 мм осадков может выпасть в Москве 26 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

До 12 миллиметров осадков может выпасть в Москве в воскресенье, 26 апреля. Об этом ТАСС заявили в Гидрометцентре России, сославшись на последние прогностические данные.

По словам собеседника агентства, наибольшей интенсивности дождь, к вечеру сопровождаемый местами мокрым снегом, должен достигнуть в период с 18:00 до 21:00 – за 3 часа в столице может выпасть до 5 миллиметров осадков.

Более того, до 21:00 в Москве и Подмосковье ветер западной четверти местами усилится в порывах до 12–15 метров в секунду.

Ранее синоптик Михаил Леус предупредил москвичей о низком атмосферном давлении 26 и 27 апреля. По его словам, 26-го числа атмосферное давление составит 727 миллиметров ртутного столба, что на 3 пункта ниже суточного рекорда, установленного в 1971 году.

На следующий день барометры покажут 725 миллиметров, тогда как суточный рекорд принадлежит 1971 году, когда зафиксировали 729,9 миллиметра ртутного столба.

обществопогодагород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика