26 апреля, 09:19

CBS: подозреваемый в стрельбе в США признался в покушении на администрацию Белого дома

Подозреваемый в стрельбе в отеле Вашингтона назвал цели нападения – СМИ

Фото: truthsocial.com/Donald J. Trump

Мужчина, устроивший стрельбу на приеме ассоциации корреспондентов в Белом доме, признался в покушении на чиновников американской администрации. Об этом сообщает телеканал CBS News, ссылаясь на источники.

По данным СМИ, 31-летний учитель из Калифорнии Коул Аллен после задержания сказал, что хотел застрелить чиновников администрации президента США Дональда Трампа.

Инцидент произошел в отеле Washington Hilton, где проходил ужин ассоциации корреспондентов Белого дома с участием Трампа. В какой-то момент участники мероприятия услышали звуки выстрелов, после чего Трампа, его жену и других чиновников эвакуировали.

Позднее подозреваемого в стрельбе задержали. Выяснилось, что он находился в том же здании отеля, что и американский президент, однако он не смог попасть в комнату, что проходил ужин ассоциации корреспондентов. Журналисты утверждали, что никто из присутствовавших не пострадал.

Задержанный был вооружен дробовиком и намеревался пробиться на мероприятие через охрану. Он выстрелил в одного из сотрудников Секретной службы, однако тот не получил ранения благодаря защитному снаряжению.

Как рассказал Трамп, открывший стрельбу, вероятно, действовал в одиночку. Помимо дробовика, мужчина имел при себе и другое оружие, добавил глава Белого дома.

