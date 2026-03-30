Туристический поезд "Белые ночи" запустят из Москвы 19 июня

Туристический поезд "Белые ночи" запустят по маршруту Москва – Архангельск – Вологда – Москва 19 июня. Это будет первый и единственный в году рейс состава, сообщила пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Организация отметила, что в поезде оборудованы плацкартные и купейные вагоны, а также СВ и вагон-ресторан.

Ранее РЖД организовали тематический железнодорожный круиз "Ко Дню Победы" с насыщенной туристической программой. Он стартует 8 мая и проследует по круговому маршруту Москва – Волгоград – Москва. В столицу поезд вернутся 10 мая в 21:55.

В состав вошли современные плацкартные, купейные вагоны, а также СВ. Кроме того, в вагоне-ресторане пассажиры смогут попробовать блюда из специального меню.

Кроме того, РЖД анонсировали запуск нового туристического поезда "Вдохновение эпох". Он отправится в первый рейс 4 сентября по маршруту Москва – Пенза – Рязань – Москва. Путешественников ждет посещение музея-заповедника "Тарханы" в Пензенской области, где провел детство поэт Михаил Лермонтов.

