Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

24 апреля, 11:24

Безопасность

Пользователей Wildberries предупредили о мошенничестве с дипфейками знаменитостей

Фото: depositphotos/yekophotostudio

Злоумышленники начали прибегать к новой мошеннической схеме, публикуя в соцсетях сгенерированные видео с участием известных персон. Пользователям обещают денежные бонусы якобы за тестирование новых функций Wildberries. Об этом ТАСС сообщили в компании RWB (объединенная компания Wildberries&Russ).

"Атаки с использованием узнаваемых лиц (звезд шоу-бизнеса, общественных деятелей, бизнес-лидеров) – относительно новый вид фишинга, который получил особое развитие с появлением дипфейк-технологий. В этом случае угроза повышается потому, что злоумышленникам не приходится взламывать соцсети", – отметили представители компании.

По данным сервиса "RWB Исследования", к концу 2025 года с попытками мошенничества на основе дипфейков сталкивался каждый десятый россиянин. В 2026 году такие схемы, по прогнозам экспертов, могут затронуть уже половину пользователей страны.

При этом только 40% россиян уверены, что способны распознать подделку. Еще столько же признают, что не смогут отличить фейковое видео от настоящего.

В компании посоветовали с осторожностью относиться к обещаниям легкого заработка, срочным акциям и любым подозрительным предложениям в соцсетях. Проверять информацию рекомендуют только через официальный сайт маркетплейса и подтвержденные аккаунты бренда.

Чтобы распознать дипфейк, по словам специалистов, необходимо обращать внимание на детали: мерцание изображения, неестественные тени, "плывущие" надписи, странную мимику, несоответствие жестов речи и искажения логотипов или текста в кадре.

Ранее сообщалось, что Минцифры РФ разработало механизм возврата денег пострадавшим от телефонных аферистов. Предполагается, что возвращать средства будут операторы связи и банки. Однако пострадавшему нужно будет доказать, что кража произошла после звонка или СМС мошенника, а оператор связи или банк не смогли предотвратить подозрительную операцию.

