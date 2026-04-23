23 апреля, 11:07

Происшествия

"Ясновидящая" и ее родственница выманили у пенсионерки в Подмосковье свыше 8 млн рублей

В Подмосковье "ясновидящая" и ее родственница за 6 лет выманили у пенсионерки свыше 8 миллионов рублей, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

По данным полиции, одна из злоумышленниц познакомилась с пожилой женщиной, представилась ясновидящей и убедила ее, что для благополучия родственников необходимо проводить платные ритуалы: ставить свечи в монастырях, заказывать поминальные записки, делать "чистки" и другие обряды.

Стоимость каждой услуги составляла от десятков до сотен тысяч рублей. В течение 6 лет потерпевшая под влиянием уговоров и психологического давления переводила деньги на указанные счета и передавала наличные при личных встречах. Общая сумма ущерба превысила 8 миллионов рублей.

Петрова подчеркнула, что пенсионерка рассказала о происходящем сыну, и он сразу же обратился в полицию. Дальнейшее общение с мошенницей проходило под контролем оперативников.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в момент передачи ей муляжа денег за очередной ритуал. Также полицейские задержали ее родственницу – 35-летнюю жительницу Щелково, которая помогала писать сообщения и звонить потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Фигурантки заключены под стражу. В настоящее время полицейские проводят дополнительные мероприятия для выявления других эпизодов противоправной деятельности задержанных.

Ранее столичный суд приговорил 61-летнюю ясновидящую Любу Амаеву к 4 годам колонии за обман женщины на 59,2 миллиона рублей под предлогом проведения магических обрядов. Женщина за каждый обряд брала с москвички от 5 тысяч до 8 миллионов рублей.

