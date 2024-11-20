Ura.ru: в Екатеринбурге ученик украл у гадалки более 2 млн рублей

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Ученик екатеринбургской гадалки украл у нее более двух миллионов рублей. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.



Незнакомый мужчина связался с медиумом-предпринимательницей в мессенджере и рассказал о своем желании стать ее учеником.

"По ходу знакомства рассказал, что занимается торговлей криптовалютой, и предложил гадалке тоже попробовать. Та поверила и перевела "на биржу" 2 миллиона 60 тысяч рублей – личные накопления", – поделился собеседник агентства.

Сначала злоумышленник убеждал потерпевшую, что деньги ушли на проверку и совсем скоро появятся на ее счете. Однако позже мужчина удалил всю переписку с эзотериком и исчез. Вскоре гадалка догадалась, что ее обманули, и обратилась к полицейскими, которые возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Ранее 26-летняя жительница Екатеринбурга предоставила в управление соцполитики документы на рождение троих детей, которых у нее не было. Она объяснила, что рожала их не в больнице, и потребовала выплаты. В итоге она получила 892 тысячи рублей.

Позже выяснилось, что женщина детей не рожала, а нашла "некую Гулю", которая помогла ей оформить фальшивые свидетельства о рождении, якобы выданные в ЗАГСе Челябинска.