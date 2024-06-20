Ura.ru: екатеринбурженка выдумала троих детей ради выплат

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Жительница Екатеринбурга предоставила в управление соцполитики документы на рождение троих детей, которых у нее не было. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

Собеседник агентства рассказал, что 26-летняя женщина предоставила документы на детей, которые якобы у нее родились в 2019, 2021 и 2022 годах. Она объяснила, что рожала их не в больнице, и потребовала выплаты. В итоге она получила 892 тысячи рублей, уточнил источник.

Позже выяснилось, что женщина детей не рожала, а нашла "некую Гулю", которая помогла ей оформить фальшивые свидетельства о рождении, якобы выданные в ЗАГСе Челябинска, говорится в материале.

По данным журналистов, с этими документами "многодетная мать" обратилась в управление соцполитики, а в качестве свидетелей привлекла "неких Ивановых", которые якобы принимали у нее роды на дому. За ложь "акушеры" получили по 30 тысяч рублей, пишет агентство.

В данный момент против женщины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат"). Она находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что 56-летняя жительница Сургута лишилась 14 миллионов рублей из-за действий мошенников. По версии правоохранителей, с жертвой связалась девушка и сказала, что ту якобы проверяют по факту перевода денег в другую страны для финансирования преступников.

Далее с женщиной связался другой аферист, напугал ее и убедил следовать инструкциям. В результате обмана сургутянка перевела мошенникам все сбережения и деньги от продажи квартиры.