Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

24 апреля, 11:58

Адвокат Багатурия: готовивших теракт против Роскомнадзора ждет 20 лет колонии

Участникам группы, планировавшей теракт против руководства Роскомнадзора, может грозить до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщил адвокат Вадим Багатурия в беседе с изданием "Абзац".

Юрист объяснил, что, поскольку диверсия была пресечена спецслужбами, она не считается завершенной. В таком случае, в соответствии с Уголовным кодексом РФ, пожизненное лишение свободы не рассматривается.

"По аналогии с другими делами террористической направленности участникам группы грозит около 20 лет колонии. Отдельно рассматривается статья о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Однако, поскольку никто из силовиков не погиб, пожизненное заключение по этой статье также невозможно", – уточнил Багатурия.

Суд определит роли каждого задержанного: организатора, пособника и исполнителя, отметил адвокат, добавив, что, несмотря на различия, зачастую наказание для всех фигурантов оказывается схожим.

При этом, как подчеркнул эксперт, досрочное освобождение маловероятно, так как речь идет о преступлениях террористического характера.

О предотвращении диверсии стало известно 24 апреля. Завербованные Киевом сторонники неофашистской идеологии планировали взорвать автомобиль глав Роскомнадзора.

В ходе операции задержаны семь подозреваемых, один из которых был ликвидирован. Мероприятия проводились в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте оружия и взрывных устройств. В настоящий момент решается вопрос о привлечении задержанных к уголовной ответственности за приготовление к теракту.

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт против руководителей Роскомнадзора

Читайте также


происшествия

Главное

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

