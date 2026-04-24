Адвокат Багатурия: готовивших теракт против Роскомнадзора ждет 20 лет колонии

Участникам группы, планировавшей теракт против руководства Роскомнадзора, может грозить до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщил адвокат Вадим Багатурия в беседе с изданием "Абзац".

Юрист объяснил, что, поскольку диверсия была пресечена спецслужбами, она не считается завершенной. В таком случае, в соответствии с Уголовным кодексом РФ, пожизненное лишение свободы не рассматривается.

"По аналогии с другими делами террористической направленности участникам группы грозит около 20 лет колонии. Отдельно рассматривается статья о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Однако, поскольку никто из силовиков не погиб, пожизненное заключение по этой статье также невозможно", – уточнил Багатурия.

Суд определит роли каждого задержанного: организатора, пособника и исполнителя, отметил адвокат, добавив, что, несмотря на различия, зачастую наказание для всех фигурантов оказывается схожим.

При этом, как подчеркнул эксперт, досрочное освобождение маловероятно, так как речь идет о преступлениях террористического характера.

О предотвращении диверсии стало известно 24 апреля. Завербованные Киевом сторонники неофашистской идеологии планировали взорвать автомобиль глав Роскомнадзора.

В ходе операции задержаны семь подозреваемых, один из которых был ликвидирован. Мероприятия проводились в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте оружия и взрывных устройств. В настоящий момент решается вопрос о привлечении задержанных к уголовной ответственности за приготовление к теракту.