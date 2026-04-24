Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 апреля, 16:38

Наука

Стартовую площадку ракеты "Союз-СТ" взорвали на космодроме Куру

Фото: телеграм-канал "Закрытый космос"

На европейском космодроме Куру во Французской Гвиане демонтировали стартовую площадку ракеты "Союз-СТ" – конструкцию разобрали посредством взрыва, сообщается в телеграм-канале эксперта по российской космонавтике, бывшего руководителя пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрия Струговца.

Работы по сносу 52-метровой мобильной башни обслуживания были проведены 24 апреля. Перед этим специалисты космодрома убрали кабель-мачты и ферменные опоры, которые использовались для установки ракеты в вертикальное положение.

Ранее Воздушно-космические силы (ВКС) России провели пуск ракеты "Ангара-1.2" с военными спутниками с космодрома Плесецк в Архангельской области. Пуск состоялся 23 апреля в 11:29 по московскому времени в интересах Минобороны РФ.

Затем ракета вывела военные спутники на целевые орбиты. Уточнялось, что с ними установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы функционируют штатно.

Читайте также


наука

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика