Стартовую площадку ракеты "Союз-СТ" взорвали на космодроме Куру

На европейском космодроме Куру во Французской Гвиане демонтировали стартовую площадку ракеты "Союз-СТ" – конструкцию разобрали посредством взрыва, сообщается в телеграм-канале эксперта по российской космонавтике, бывшего руководителя пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрия Струговца.

Работы по сносу 52-метровой мобильной башни обслуживания были проведены 24 апреля. Перед этим специалисты космодрома убрали кабель-мачты и ферменные опоры, которые использовались для установки ракеты в вертикальное положение.

Ранее Воздушно-космические силы (ВКС) России провели пуск ракеты "Ангара-1.2" с военными спутниками с космодрома Плесецк в Архангельской области. Пуск состоялся 23 апреля в 11:29 по московскому времени в интересах Минобороны РФ.

Затем ракета вывела военные спутники на целевые орбиты. Уточнялось, что с ними установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы функционируют штатно.