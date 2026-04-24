Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

24 апреля, 16:33

В ЦБ заверили, что наличные останутся в обороте после внедрения цифрового рубля

Наличные деньги никуда не уходят, они останутся в обороте и после внедрения цифрового рубля. Об этом глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Она отметила, что цифровой рубль будет постепенно входить в обиход, однако задача ЦБ – сделать его удобным, а не навязать гражданам.

"Будут также люди, которые не захотят им пользоваться, и это тоже абсолютно нормально. Мы никак не собираемся форсировать процесс внедрения цифрового рубля", – сказала Набиуллина.

Глава Банка России указала, что вокруг цифровой валюты много мифов, в том числе о том, что она необходима для контроля за платежами людей. Но с точки зрения прозрачности транзакций и защиты банковской тайны цифровой рубль ничем не отличается от безналичных рублей, пояснила она.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что массового перехода на получение пенсий в цифровой валюте в России не планируется. Он уточнил, что цифровой рубль рассматривается только как один из возможных вариантов наряду с уже существующими способами доставки выплат.

