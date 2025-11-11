Эксперт Главина: цифровой рубль окажет влияние на соотношение наличных и безналичных

Фото: depositphotos/peshkov

Цифровой рубль окажет влияние на соотношение наличных и безналичных денег в России. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказала доцент экономического факультета РУДН Софья Главина.

По ряду оценок, цифровой рубль может сократить использование наличных на 5–10% к 2030 году.

При этом, отметила эксперт, внедрение не изменит общий объем денежной массы в России. Его рассчитывает Центробанк по официальной статистике. В денежную массу входят как наличные, так и безналичные рубли без какого-либо разделения.

"Представьте, что у вас есть 100 рублей. Вы можете держать их в виде наличных, на карте или в цифровом рубле. В любом случае это все те же 100 рублей", – пояснила Главина.

Владимир Путин в июле 2025 года подписал закон о массовом внедрении цифрового рубля и универсального QR-кода в отечественную платежную систему с 1 сентября 2026-го. Процесс внедрения будет проходить постепенно.

В частности, с 1-го числа указанного месяца покупатели смогут оплачивать товары и услуги цифровым рублем в магазинах, владельцы которых являются клиентами системно значимых банков, а также если их годовая выручка превышает 120 миллионов рублей.