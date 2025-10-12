Депутат Нилов: обязательный перевод пенсий в цифровой рубль не планируется

Фото: depositphotos/Koldunov

Пенсионеры в России смогут продолжить получать выплаты наличными либо на карту, обязательного перевода пенсий в цифровой рубль не планируется. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Пенсионерам не нужно тревожиться, что это их напрямую коснется, и завтра они не будут знать, что делать со своими цифровыми рублями, которые непонятно где, какие-то цифры, какие-то криптоактивы, какая-то криптовалюта, куда им идти", – приводит ТАСС слова депутата.

Нилов отметил, что на фоне большого количества домыслов и интерпретаций нововведений люди старшего поколения верят всему, что слышат по телевизору. Однако на сегодняшний день все выплаты в цифровых рублях проходят в рамках экспериментальных процессов, никаких глобальных перемен не будет.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсии в России по государственному пенсионному обеспечению составит 22 617 рублей в 2026 году. Всего на выплату пособий будет направлено 904 миллиарда рублей.

В октябре правительство России дополнительно выделило более 10 миллиардов рублей на соцдоплаты пенсионерам и выплаты по уходу за инвалидами в ряде регионов страны. Выплаты получат свыше 1,2 миллиона человек.