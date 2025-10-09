09 октября, 14:04Экономика
Набиуллина назвала добровольным выбором получение зарплаты в цифровых рублях
Фото: Агентство "Москва"/Чингаев Ярослав
Получение зарплаты в цифровых рублях – добровольный выбор граждан, заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на форуме "Финополис-2025".
"Получение заработной платы в цифровых рублях – это дополнительная возможность для людей. Они могут сами решать, как получать зарплату – наличными, на счет безналичный. Это право выбора", – передает ее слова РИА Новости.
Глава регулятора отметила, что получение зарплаты в цифровых рублях станет возможно, когда цифровая валюта будет доступна для всех.
Ранее Казначейство провело первую выплату заработной платы в цифровых рублях. Деньги получил человек, замещающий госдолжность.
Эксперимент по внедрению цифрового рубля реализуется совместно с Минфином и ЦБ. Выплаты из бюджета будут проводиться добровольно.
