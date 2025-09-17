Первые платежи в цифровых рублях в РФ ушли на благотворительность

Фото: 123RF/valery_potapova

Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, первым в России получивший зарплату в цифровых рублях, сделал первый взнос электронной валютой в два благотворительных фонда по поддержке детей. Об этом депутат заявил в беседе с RT.

"На моем телефоне я могу войти на страницу банка, в котором обслуживаюсь. И там сразу появляется картинка цифрового рубля и зачисленная сумма. Она зачислена от Госдумы. Я проинформировал ранее, что хочу получать зарплату в цифровых рублях, и этот вопрос отработали в течение довольно короткого времени", – заметил Аксаков.

После взноса на благотворительность он сходил в детское кафе, где в качестве эксперимента принимают цифровые рубли. Оплата там также прошла успешно – по QR-коду. При этом сам счет в цифровых рублях открыт в Центробанке, добавил депутат.

О первой выплате зарплаты в цифровых рублях стало известно 17 сентября. В российском Минфине уточняли, что выплаты из бюджета будут проводиться добровольно. Также с 1 января 2026 года Казначейство и Центробанк введут возможность проведения операций со счетом цифрового рубля.

Массовое внедрение цифрового рубля и универсального QR-кода в отечественную платежную систему начнется с 1 сентября 2026 года. Покупатели смогут оплачивать товары и услуги цифровым рублем в магазинах, владельцы которых являются клиентами системно значимых банков, а также если их годовая выручка превышает 120 миллионов рублей.

