Фото: depositphotos/peshkov

Казначейство провело первую выплату зарплаты в цифровых рублях, говорится на сайте российского Минфина.

Деньги получило лицо, замещающее госдолжность в стране. Эксперимент по внедрению цифрового рубля проводится вместе с Минфином и Центробанком, указано в материале.

В министерстве пояснили, что выплаты из бюджета будут проводиться добровольно. Там также напомнили, что с 1 января следующего года Казначейство и ЦБ обеспечат возможность проведения операций со счетом цифрового рубля. С его помощью можно будет перечислять средства в бюджетную систему России, а также проводить различные выплаты за счет бюджета.

Ранее Владимир Путин подписал закон о массовом внедрении цифрового рубля и универсального QR-кода в отечественную платежную систему с 1 сентября 2026 года. Процесс внедрения будет проходить постепенно.

В частности, с 1-го числа указанного месяца покупатели смогут оплачивать товары и услуги цифровым рублем в магазинах, владельцы которых являются клиентами системно значимых банков, а также если их годовая выручка превышает 120 миллионов рублей.