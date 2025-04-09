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09 апреля, 14:22

Политика

Кабмин РФ поддержал позицию ЦБ о едином универсальном QR-коде

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Кабмин РФ поддержал позицию Центробанка (ЦБ) о едином универсальном QR-коде, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пленарном заседании ГД. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы получили положительный отзыв правительства о введении единого QR-кода", – отметил парламентарий.

Ранее Центробанк предложил закрепить в законе норму об универсальном QR-коде. Как рассказывала глава Банка России Эльвира Набиуллина, код будет работать на равноудаленной инфраструктуре. Она также призвала сделать это обязательным к внедрению цифрового рубля.

При этом универсальный QR-код нельзя представлять как "битву регулятора" и консорциума банков за контроль над рынком, уточнила Набиуллина. По ее словам, универсальный QR-код – это инфраструктурный стандарт для платежей, который поможет создать равные условия работы для всех участников рынка.

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