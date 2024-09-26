ЦБ РФ предложил закрепить норму с одним универсальным QR-кодом на кассах магазинов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк РФ предлагает закрепить в законе норму, по которой на кассах магазинов для оплаты будет присутствовать только один универсальный QR-код. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в рамках своего выступления на Международном банковском форуме.

По ее словам, код будет работать на равноудаленной инфраструктуре. Набиуллина призвала сделать это обязательным к внедрению цифрового рубля.

"Такой проект закона готов, мы его будем обсуждать", – добавила глава Банка.

Ранее Набиуллина допускала внедрение цифрового рубля с июля 2025 года. У этой валюты есть явные преимущества – бесплатные переводы для граждан и более низкие комиссии, чем по картам, для бизнеса, указала глава ЦБ.

Между тем крупнейшие банки в России к 1 июля 2025 года должны будут обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями. Предполагается, что клиенты смогут открывать и пополнять счета цифрового рубля, делать переводы, а также принимать цифровые рубли в своей инфраструктуре. Остальным банкам с универсальной лицензией предоставляется больше времени на доработку своих систем.

