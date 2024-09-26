Набиуллина заявила, что цифровизация не должна приводить к манипулированию человеком

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Цифровизация не должна приводить к манипулированию человеком, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, пояснив, что этот механизм работает только тогда, когда банку нужно продать что-то клиенту, а когда человек защищает свои права, то эта цифровизация у банков пропадает.

В связи с этим руководитель Центробанка заявила о планах регулятора начать выпускать ренкинг кредитных организаций по полученным на них жалобам клиентов до конца 2025 года. Глава ЦБ уточнила, что аналогичный список они выпускают и по страховщикам.

"Чтобы наши потребители видели, на какие банки больше всего обоснованно жалуются по нарушению прав потребителя", – цитирует Набиуллину РИА Новости.

Помимо этого, ЦБ также планирует выпустить рекомендации для банков, касательно работы дистанционных каналов продаж. Однако глава регулятора подчеркнула, что банки могут начать работать над своими ошибками уже сейчас.

Ранее Банк России выпустил заявление, в котором заверил, что повышение ключевой ставки не увеличило риски для финансовой устойчивости большинства заемщиков. По данным ЦБ, отчетности публичных компаний за первое полугодие говорят о том, что они сохраняют финансовую устойчивость, несмотря на ухудшение финансовых показателей у некоторых компаний.

Между тем крупнейшие банки в России к 1 июля 2025 года должны будут обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями. Предполагается, что клиенты смогут открывать и пополнять счета цифрового рубля, делать переводы, а также принимать цифровые рубли в своей инфраструктуре. Остальным банкам с универсальной лицензией предоставляется больше времени на доработку своих систем.