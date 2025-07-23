Путин подписал закон о массовом внедрении цифрового рубля с 2026 года

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С 1 сентября 2026 года в России начнется массовое внедрение цифрового рубля и универсального QR-кода в отечественную платежную систему. Соответствующий закон, подписанный Владимиром Путиным, опубликован на портале правовых актов.

Процесс внедрения будет проходить постепенно. В частности, с 1-го числа указанного месяца покупатели смогут оплачивать товары и услуги цифровым рублем в магазинах, владельцы которых являются клиентами системно значимых банков, а также если их годовая выручка превышает 120 миллионов рублей.

Кроме того, с 1 сентября 2027 года эту возможность получат и те продавцы, у кого годовая выручка варьируется от 30 до 120 миллионов, а с 2028 года к ним присоединятся все остальные. Банки также должны будут перейти на цифровой рубль в эти же сроки.

Согласно новому закону, банки и филиалы иностранных финансовых организаций, являющиеся участниками платформы цифрового рубля, будут должны обеспечить своим клиентам возможность осуществлять переводы цифровых рублей с помощью универсального платежного кода.

В свою очередь, операторы по переводу денег будут предоставлять реквизиты или ссылку на них исключительно в формате данного кода. Для этого они интегрируют код во все ПО и устройства, используемые для проведения безналичных платежей как со своей стороны, так и со стороны клиента.

При этом в процессе перевода цифровых рублей физические лица, которые оплачивают товары юрлиц или индивидуальных предпринимателей, также должны будут использовать универсальный код.

Оплату переводом цифровых рублей также должны будут принимать и продавцы, выручка которых за предшествующий календарный год превысила 20 миллионов рублей. Однако предприниматели могут не принимать такой способ оплаты, аналогично продавцам с годовой выручкой до 5 миллионов рублей, если их торговые точки находятся в местах, где нет интернета и связи.

Цифровой рубль планируют ввести как дополнительную форму денег. Он будет равноценен наличным и безналичным средствам. У каждого цифрового рубля будет свой уникальный цифровой код.

Ожидается, что использование новой валюты ускорит процесс перевода средств и повысит прозрачность государственных расходов. Тестирование бюджетных выплат в цифровых рублях стартует во второй половине года.

Еще одно нововведение, которое начнет действовать в 2026 году, коснется штрафов за оплату криптовалютой. Для обычных граждан взыскание составит от 100 тысяч рублей, для юрлиц – от 700 тысяч.

Закон о запрете таких расчетов вступил в силу в 2021 году. Тем не менее в стране все еще разрешены приобретение, продажа, владение, инвестирование в цифровые валюты, а также майнинг. В том же году расчеты с криптовалютой отчасти ушли в "серую зону", и новый законопроект закроет эту лазейку, когда запрет есть, а прямой ответственности за его нарушение нет.