Центробанк завершил второй этап тестирования цифрового рубля

Центробанк продолжает тестировать цифровой рубль. Завершен второй этап пилотирования платформы. В испытаниях приняли участие 150 населенных пунктов России, а граждане и компании открыли около 2,5 тысячи кошельков. За время тестов было проведено порядка 100 тысяч операций.

По итогам пилота в Центробанке отмечают, что платформа цифрового рубля уже готова к работе. Запуск запланирован на 1 сентября 2026 года.

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