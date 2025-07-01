Депутат Аксаков: слухи о заморозке денег на вкладах могли пустить девелоперы

Фото: depositphotos/daksel

Слухи о возможном замораживании средств на банковских вкладах в России, появившиеся в конце прошлого года, могли распространить девелоперы, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его слова передает РИА Новости.

По его мнению, таким образом они хотели привлечь больше внимания к инвестициям в недвижимость.

Еще одной причиной появления подобных сведений могли послужить непрофессиональные комментарии, которые затем были растиражированы в интернете для привлечения внимания пользователей, указал депутат. Однако он подчеркнул, что Центробанк, правительство и эксперты сразу же опровергли эти слухи, подтвердив устойчивость банковской системы.

Аксаков также уточнил, что деньги на депозитах являются ключевым элементом экономики страны. В частности, за счет этих средств банки выдают кредиты, что позволяет им получать прибыль и выплачивать проценты вкладчикам.

"Изымать средства частных лиц не имеет никакого практического смысла", – сказал Аксаков, призвав граждан не поддаваться на провокации и продолжать доверять банковской системе.

Слухи также прокомментировала и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она заявила, что регулятор не имеет полномочий по заморозке вкладов, и назвала эту идею бессмыслицей.

При этом ранее в ЦБ уже называли идею заморозки вкладов абсурдной, напоминая, что это является грубейшим нарушением права граждан и компаний распоряжаться своими активами. В регуляторе указали, что это подорвало бы не только основы банковской системы, но и финансовую стабильность страны.