ЦБ может рассмотреть значимое изменение ключевой ставки в июле

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Центробанк на заседании в июле может рассмотреть более значимое изменение ключевой ставки, чем в июне. Об этом рассказал зампред ЦБ Алексей Заботкин на полях Макроэкономической школы.

По его словам, решение будет зависеть от уверенности в том, что инфляция движется по той траектории, которая обеспечит ее возвращение к 4% в 2026 году.

"Если данные, которые к этому моменту поступят по экономике, по рынку труда, по кредитной активности, по самой инфляции <...> будут говорить о том, что замедление инфляции до 4% согласуется и с более значимым шагом, то такой вариант также будет рассмотрен", – цитирует Заботкина ТАСС.

Банк России в начале июня принял решение о снижении ключевой ставки с 21 до 20% годовых. По данным регулятора, экономика постепенно восстанавливается к траектории сбалансированного роста.

При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина уточнила, что ключевая ставка в будущем может повыситься. Все будет зависеть от того, получится ли снизить инфляцию, пояснила она.

В свою очередь, в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) считают, что снижение ключевой ставки до 18% станет возможным к сентябрю. Ситуации поспособствуют параметры снижения инфляции и охлаждения экономики страны, отметил глава РСПП Александр Шохин.

