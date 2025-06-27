Экс-премьер России Степашин назвал ставку ЦБ высокой

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Бывший премьер-министр России Сергей Степашин в разговоре с ТАСС назвал нынешнюю ставку Центробанка в 20% слишком высокой для всех отраслей промышленности.

Он напомнил, что в стране была инфляция и выше. До того, как он стал премьером – под 1 000%, и та ставка рефинансирования, по мнению Степашина, была "более-менее уместна".

"Было очень серьезное кредитование, были разные схемы кредитования промышленных предприятий, в том числе выплаты заработной платы. Сейчас совершенно другая история, другая страна", – отметил собеседник агентства.

В 1999 году, когда Степашин занимал пост премьер-министра, годовая инфляция составляла порядка 36,5%. Это ниже показателя дефолтного 1998 года с инфляцией почти 85%, но выше, чем в последующие годы. При этом самую высокую инфляцию зафиксировали в 1992 году – свыше 2 500%, в 1993-м показатель составил почти 840%.

Банк России 6 июня снизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых. По данным регулятора, инфляционное давление снижается, а экономика постепенно восстанавливается к траектории сбалансированного роста.

Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина уточнила, что ключевая ставка в будущем может повыситься. Все будет зависеть от того, получится ли снизить инфляцию, пояснила она.

В то же время спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал снизить ключевую ставку для уменьшения инфляции. Он указал, что ГД и правительство будут вместе работать над тем, чтобы не допустить в стране рецессию и стагнацию.