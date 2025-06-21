Володин призвал снизить ключевую ставку

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Ключевая ставка должна быть снижена для уменьшения инфляции, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

"Надо снижать ключевую ставку. Ожидание этого очевидно. Со своей стороны будем возвращаться к теме. Необходимо создавать условия для развития экономики", – подчеркнул спикер ГД.

Володин отметил, что Госдума и правительство России будут совместно работать над тем, чтобы не допустить в стране рецессию и стагнацию. По его словам, кабмин должен предлагать собственные решения.

"А тот, кто описывает погоду, а не задает ее, – перепутал место работы", – заметил председатель Госдумы.

Центробанк РФ 6 июня снизил ключевую ставку до 20% годовых. Регулятор отмечал, что сейчас инфляционное давление в стране снижается, а российская экономика поэтапно восстанавливается к траектории сбалансированного роста.

Однако глава Банка России Эльвира Набиуллина предупредила, что ключевая ставка в будущем может быть повышена. Это, по ее словам, будет зависеть от того, удастся ли снизить инфляцию.

Центробанк указывал, что для возвращения инфляции к нормальным значениям в 2026 году нужно будет на протяжении долгого времени придерживаться жесткой денежно-кредитной политики.