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14 февраля, 15:53

Экономика

Набиуллина заявила, что ЦБ не имеет полномочий по заморозке вкладов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Центробанк России не имеет полномочий по заморозке вкладов, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что у ЦБ по законодательству нет полномочий для заморозки вкладов.

"Кроме того, эти полномочия абсолютно не нужны. Как я уже говорила, это бессмыслица", – подчеркнула глава регулятора.

Ранее в ЦБ уже называли идею заморозки вкладов абсурдной, напомнив, что это является грубейшим нарушением права граждан и компаний распоряжаться своими активами. Там указали, что такими действиями будут подорваны не только основы банковской системы, но и финансовая стабильность страны.

Кроме того, регулятор опроверг слухи о том, что ЦБ может использовать заморозку вкладов для борьбы с инфляцией как альтернативу повышению ключевой ставки, заявив, что такое предположение говорит о полном непонимании механизма сдерживания инфляции, который использует Банк России.

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