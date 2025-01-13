Центробанк России назвал идею заморозки вкладов абсурдной

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Центральный банк России назвал идею заморозки вкладов абсурдной, напомнив, что это является грубейшим нарушением права граждан и компаний распоряжаться своими активами. Об этом сообщается в телеграм-канале регулятора.

В ЦБ указали, что такими действиями будут подорваны не только основы банковской системы, но и финансовая стабильность страны.

"Банки привлекают свободные средства населения и компаний. Только благодаря этому они способны выдавать кредиты заемщикам. Если "заморозить" вклады, <...> то никто не готов будет держать деньги в банках", – пояснили в Центробанке.

Кроме того, регулятор опроверг слухи о том, что ЦБ может использовать заморозку вкладов для борьбы с инфляцией как альтернативу повышению ключевой ставки, заявив, что такое предположение говорит о полном непонимании механизма сдерживания инфляции, который использует Банк России.

Между тем, по прогнозу Центробанка, инфляция в России продолжит расти в начале 2025 года и достигнет своего пика, вероятнее всего, уже в апреле. При этом, по данным регулятора, в течение нескольких ближайших месяцев в стране будет фиксироваться снижение темпов роста цен.

В Банке также добавили, что рост инфляционных ожиданий и рост инфляции в РФ, а также значительный перегрев экономики все еще вызывают опасения. Так, если к февралю 2025 года тенденции в динамике кредитования остановятся, а инфляция продолжит расти, то там не исключили рост ключевой ставки в будущем.

