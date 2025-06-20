Путин призвал сделать массовым использование цифрового рубля

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Владимир Путин призвал Центробанк и правительство РФ ускорить массовое внедрение цифрового рубля. Такое заявление российский лидер сделал в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В России соответствующий пилотный проект реализуется уже почти два года: отработаны все основные операции, включая открытие и закрытие счетов, переводы между физическими и юридическими лицами, оплата товаров и услуг", – отметил Путин.

Президент уточнил, что цифровой рубль должен стать массовым как среди предприятий и банков, так и среди граждан. Поэтому он попросил ЦБ и правительство ускорить процедуры, чтобы определить сроки перехода на новый этап по развитию финансовой сферы.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что Центробанк почти готов к выпуску цифровых рублей. Он должен стать третьей формой валюты в стране, после наличных и безналичных средств.