ЦБ РФ: дата массового внедрения цифрового рубля не определена

Фото: 123RF/peshkov

Дата массового внедрения цифрового рубля пока не определена, ее объявят позже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральный банк России.

"Технологически мы вместе с рядом банков – участников пилота готовы к более широкому использованию цифрового рубля уже с середины этого года. Но важно, чтобы к этому были готовы разные участники рынка", – уточнили в пресс-службе регулятора.

В ЦБ также заявили, что сервисы смарт-контрактов, использование которых привлекает банки, бизнес и правительство, нуждаются в дополнительном обсуждении с рынком. Кроме того, при запуске валюты важно учитывать отзывы о взаимодействии с ней от всех участников.

В пресс-службе подчеркнули, что пилот цифрового рубля продолжится, а в его рамках будут отработаны важные для рынка моменты.

Ранее регулятор перенес запуск цифрового рубля с лета 2025 года на более поздний срок. Как уточнила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, процесс стартует после того, как будут отработаны все детали в пилоте и проведены консультации с банками.

Вместе с тем председатель думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов отметил, что цифровой рубль является инструментом для надежного и долгосрочного хранения сбережений. По словам парламентария, валюта исключает риски банкротства банков или мошеннических схем.