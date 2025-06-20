Глава Сбербанка Греф: равновесный валютный курс составит более 100 рублей за доллар

Фото: depositphotos/sabphoto

Равновесный валютный курс составляет более 100 рублей за американский доллар, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, установившийся в настоящее время курс в 78–79 рублей далек от равновесия. При этом названный равновесный курс российской валюты к доллару глава Сбербанка назвал "очевидным".

Ранее Греф охарактеризовал ситуацию в российской экономике как "идеальный шторм". Он обратил внимание, что экономика столкнулась с большим количеством проблем в виде высоких ставок в реальном выражении. Из-за этого бизнес откладывает инвестиции, что угрожает росту.

Вместе с тем глава Сбербанка допустил снижение ключевой ставки до 15–16% к концу 2025 года. В этом случае встанет вопрос, по какой траектории произойдет снижение. По словам Грефа, это будет зависеть от того, как будут проявляться проинфляционные факторы.

В свою очередь, глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что многие аспекты роста экономики, поддерживающие его высокий темп, исчерпали себя. Она уточнила, что в течение последних двух лет рост происходил за счет свободных ресурсов, в числе которых рабочая сила и производственные мощности. Однако теперь надо будет думать о создании новой экономической модели.