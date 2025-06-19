Россиянам начали блокировать карты за частые мелкие переводы

Россиянам начали блокировать банковские карты за частые мелкие переводы денег, включая оплату кофе, такси и возвраты долгов без подтверждающих документов. Разбирательства могут длиться до 30 дней, при этом право на 10-дневную блокировку финансовых операций Росфинмониторинг получил с 1 июня.

Власти объясняют меры борьбой с мошенниками и экстремистами, особенно учитывая рост телефонного мошенничества во время спецоперации. Банки и компании обязаны передавать данные о подозрительных операциях для блокировки.

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