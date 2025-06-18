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18 июня, 07:30

Безопасность

В России предложили запретить покупку недвижимости за наличные

В России предложили запретить покупку недвижимости за наличные

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Депутаты Госдумы предложили запретить расчеты наличными при покупке и продаже недвижимости. Инициативу уже поддержали в Генпрокуратуре. По мнению авторов, это позволит защитить граждан от мошенничества и повысить прозрачность сделок на рынке.

Как пояснили в нижней палате парламента, передача денег наличными часто не фиксируется официально, из-за чего покупатель не может доказать факт передачи средств или вернуть их при спорных обстоятельствах. Кроме того, такой подход используется для ухода от налогов за счет занижения цены в договоре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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