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11 июня, 07:45

Безопасность

На кибермошенников можно будет пожаловаться через "Госуслуги"

На кибермошенников можно будет пожаловаться через "Госуслуги"

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Россияне смогут сообщать о кибермошенниках через портал "Госуслуги" – такую возможность обсуждают профильные ведомства в рамках второго пакета мер против киберпреступности. Об этом пишут СМИ.

Среди других предложений – ограничение на выпуск банковских карт, ответственность за применение искусственного интеллекта в преступных целях, а также ужесточение наказаний за незаконный оборот сим-карт. Документы планируют внести в Госдуму уже этой осенью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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