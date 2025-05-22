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22 мая, 06:30

Безопасность

"Мой район. Новости": дроны-полицейские будут плавать по Москве-реке

"Мой район. Новости": дроны-полицейские будут плавать по Москве-реке

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По Москве-реке будут плавать дроны-полицейские. Первый беспилотный катер уже тестируют. Он небольшой, но заметен издалека из-за яркого оранжевого цвета. Камеры устройства фиксируют потенциальные нарушения, а окончательное решение принимает оператор-аналитик.

Дроны-полицейские планируют использовать вне зависимости от погоды. На данный момент специалисты дорабатывают программу, чтобы катер двигался по заданной траектории и мог сам определять и обходить препятствия.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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