"Мой район. Новости": дроны-полицейские будут плавать по Москве-реке

По Москве-реке будут плавать дроны-полицейские. Первый беспилотный катер уже тестируют. Он небольшой, но заметен издалека из-за яркого оранжевого цвета. Камеры устройства фиксируют потенциальные нарушения, а окончательное решение принимает оператор-аналитик.

Дроны-полицейские планируют использовать вне зависимости от погоды. На данный момент специалисты дорабатывают программу, чтобы катер двигался по заданной траектории и мог сам определять и обходить препятствия.

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