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21 мая, 16:28

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МВД: мошенники стали использовать синонимы к "безопасному" счету

Мошенники стали использовать синонимы к слову "безопасный"

Фото: 123RF/antonioguillem

Мошенники начали использовать синонимы к слову "безопасный", чтобы усыпить бдительность жертв при переводе денег. Об этом сообщила пресс-служба УБК МВД России.

По данным ведомства, аферисты предлагают переводить средства на криптовалютный, декларационный, резервный, транспортировочный и секретный счета вместо "безопасного".

"Все эти счета – просто счета мошенников, а единственный по-настоящему безопасный – это ваш счет", – уточнили в МВД.

Вместе с этим злоумышленники стали использовать телеграм-боты для хищения паролей от аккаунтов на портале "Госуслуги".

Эксперт Денис Костин пояснил, что весь смысл заключается в том, что жертва пишет в ботах пароль из СМС, предоставляя мошенникам доступ к "Госуслугам". Затем аферисты используют схему с "безопасным" счетом и якобы спасением средств.

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