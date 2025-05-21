МВД: мошенники стали использовать синонимы к "безопасному" счету

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Мошенники начали использовать синонимы к слову "безопасный", чтобы усыпить бдительность жертв при переводе денег. Об этом сообщила пресс-служба УБК МВД России.

По данным ведомства, аферисты предлагают переводить средства на криптовалютный, декларационный, резервный, транспортировочный и секретный счета вместо "безопасного".

"Все эти счета – просто счета мошенников, а единственный по-настоящему безопасный – это ваш счет", – уточнили в МВД.

Вместе с этим злоумышленники стали использовать телеграм-боты для хищения паролей от аккаунтов на портале "Госуслуги".

Эксперт Денис Костин пояснил, что весь смысл заключается в том, что жертва пишет в ботах пароль из СМС, предоставляя мошенникам доступ к "Госуслугам". Затем аферисты используют схему с "безопасным" счетом и якобы спасением средств.