МВД: мошенники после взлома "Госуслуг" могут прикрепить фейковые документы

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Мошенники после взлома "Госуслуг" прикрепляют на портале фальшивые документы, убеждая таким образом своих жертв в том, что они якобы спонсируют террористов. Об этом рассказал заместитель начальника отдела по противодействию имущественным преступлениям, совершенным в сфере компьютерной информации, УБК МВД России Денис Костин.

"(Мошенники. – Прим. ред.) отрисовывают в каких-то программах якобы какую-то доверенность несуществующую, <...> что якобы вы доверили все свои деньги перевезти куда-то там в пользу террористов, и прикрепляют, получив предварительно доступ от вас", – приводит слова Костина ТАСС.

По его словам, чаще всего люди после этого начинают паниковать и выполняют требования злоумышленников. Костин подчеркнул, что на "Госуслугах" любой человек может закрепить любой документ.

"Это не значит, что он пришел от самого портала. Это просто мошенники его прикрепили. Липовый документ, несуществующий", – заключил представитель МВД.

Ранее в МВД напомнили, какие данные никому нельзя сообщать. Россиянам рекомендовали не передавать незнакомцам финансовую информацию, не называть паспортные данные, ИНН, СНИЛС, а также не присылать фотографии документов.

Помимо этого, гражданам посоветовали не озвучивать аутентификационные коды, в том числе разовые пароли из СМС и push-коды.