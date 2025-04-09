Трое человек спасены из воды в районе Малого Москворецкого моста

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Сотрудники МЧС РФ спасли трех человек из воды в районе Малого Москворецкого моста, передает пресс-служба столичного управления ведомства.

В МЧС отметили, что сообщение об инциденте поступило от очевидцев. В результате спасатели при помощи лестницы вытащили людей из воды и передали их врачам для осмотра.

Ранее в Химках две 12-летние девочки провалились под лед. Инцидент произошел на Канале имени Москвы со стороны парка Льва Толстого. В результате одного ребенка спасли очевидцы, а второй утонул.

Позже было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Установление гибели несовершеннолетней контролирует прокуратура.