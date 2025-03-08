Дело возбуждено по факту смерти девочки, провалившейся под лед в Химках

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

В подмосковных Химках возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как девочка провалилась под лед и погибла. Об этом пресс-служба главка СК России по Московской области сообщила в телеграм-канале.

По данным ведомства, следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, а также назначили медицинскую судебную экспертизу. Установление гибели несовершеннолетней контролирует Химкинская городская прокуратура.

Две 12-летние девочки провалились под лед в Химках 8 марта. Инцидент произошел на канале имени Москвы со стороны парка Льва Толстого. В результате одного ребенка спасли очевидцы, а второй утонул.

В оперативных службах уточнили, что спасавшие девочек мужчины чуть сами не утонули.