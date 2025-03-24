Мошенники начали взламывать системы умного дома для хакерских атак

Мошенники начали активно взламывать системы умного дома, используя их для хакерских атак и майнинга криптовалют. По последним данным, под угрозой оказались даже умные зубные щетки и датчики температуры.

Как хакеры могут технически использовать системы умного дома? Какие конкретные потери могут понести потребители? Ожидает ли их полная утрата функционирования систем или дополнительные расходы на электроэнергию?

Ответы на эти вопросы даст председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.