Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 марта, 12:45

Безопасность

Мошенники начали взламывать системы умного дома для хакерских атак

Мошенники начали взламывать системы умного дома для хакерских атак

Пожароопасный сезон в России начнется раньше из-за малоснежной зимы

Онлайн-платформы обяжут хранить три года данные о переписках россиян

В банковских мобильных приложениях появятся тревожные кнопки с 1 октября

Эксперты заявили, что россияне отдают мошенникам 1 млрд рублей в день

"Актуальный репортаж": россияне отдают мошенникам около 1 млрд руб в день

"Московский патруль": сотрудники ГИБДД провели рейд среди велокурьеров

"Московский патруль": в ГИБДД напомнили правила безопасности на дорогах детям

Пожароопасный сезон стартовал в Подмосковье

Мошенники стали заманивать детей в опасные квесты

Мошенники начали активно взламывать системы умного дома, используя их для хакерских атак и майнинга криптовалют. По последним данным, под угрозой оказались даже умные зубные щетки и датчики температуры.

Как хакеры могут технически использовать системы умного дома? Какие конкретные потери могут понести потребители? Ожидает ли их полная утрата функционирования систем или дополнительные расходы на электроэнергию?

Ответы на эти вопросы даст председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьтехнологиивидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика