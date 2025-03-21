В Подмосковье ликвидировали первый в этом году лесной пожар. Возгорание произошло рядом с Балашихой, в двух километрах от микрорайона Авиаторов.

По данным комитета лесного хозяйства Московской области, об очаге сообщили местные жители. К этому месту оперативно были направлены пожарные и спецтехника.

В итоге с огнем справились за полтора часа, сгорело меньше гектара. В ведомстве также уточнили, что причиной пожара стали действия человека. Подозреваемые в поджоге устанавливаются, ведутся следственные действия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.