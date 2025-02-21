Блогера из Дагестана Мамаева арестовали за езду без прав по тротуарам Патриарших прудов

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Мировой судья в Москве арестовал на 15 суток дагестанского блогера Эльдархана Мамаева за вождение без прав, передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Как пишет ТАСС, блогер неоднократно был замечен в противоправных действиях за рулем. При этом по нынешнему инциденту его привлекли к ответственности после того, как он сам опубликовал в Сети соответствующий ролик.

На кадрах было запечатлено, как Мамаев с друзьями разъезжал на автомобиле в районе Патриарших прудов, демонстрируя агрессивное поведение. Блогер пугал прохожих, сигналил и угрожал пытавшимся сделать ему замечание.

Ранее в Чите в отношении депутата городской думы возбудили уголовное дело за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Чиновник был остановлен сотрудниками ГАИ 28 декабря прошлого года на одной из улиц Читы. При этом от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

С учетом особого правового статуса депутата, уголовное дело было возбуждено руководителем следственного управления СК РФ по Забайкалью. Кроме того, правоохранители выяснили, что депутат уже был осужден за вождение в нетрезвом виде в апреле 2023 года.

