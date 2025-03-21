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21 марта, 07:30

Происшествия

Сотни людей эвакуировали из-за паводков в Поволжье, Сибири и на Южном Урале

Сотни людей эвакуировали из-за паводков в Поволжье, Сибири и на Южном Урале

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Сотни людей эвакуировали из-за паводков в Поволжье, Сибири и на Южном Урале. Из-за ранней весны и стремительного таяния снега вода пришла в Башкирию. Там из некоторых сел спасателям пришлось вывозить людей на лодках.

Для жителей подготовили пункты временного размещения. Сложная ситуация сейчас также сложилась в Челябинской области в городе Аша. Ее торопятся исправить спасатели, они взрывают лед на реках, чтобы вода уходила. Из подтопленных домов ее откачивают мотопомпами, работают тепловые пушки и генераторы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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