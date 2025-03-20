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20 марта, 22:15

Политика

Эрдоган обвинил оппозицию в политизации ситуации с задержанием мэра Стамбула

Эрдоган обвинил оппозицию в политизации ситуации с задержанием мэра Стамбула

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил оппозицию в попытках политизировать задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Еще одна акция протеста началась ранее и в Анкаре. До этого митинги проходили в Стамбуле. Там полиция начала применять жесткие меры против протестующих студентов. Например, колонну марширующих людей пытались остановить ударами дубинок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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