20 марта, 22:15Политика
Эрдоган обвинил оппозицию в политизации ситуации с задержанием мэра Стамбула
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил оппозицию в попытках политизировать задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу.
Еще одна акция протеста началась ранее и в Анкаре. До этого митинги проходили в Стамбуле. Там полиция начала применять жесткие меры против протестующих студентов. Например, колонну марширующих людей пытались остановить ударами дубинок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.