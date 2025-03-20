Режим ЧС введен в Энгельсском районе после атаки дронов ВСУ

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

В Энгельсском районе Саратовской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с массированной атакой украинских беспилотников. Об этом сообщил в своем телегам-канале глава муниципалитета Максим Леонов.

"Подписано постановление о введении на территории района режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня. <...> Муниципальная комиссия начнет объезд адресов с выездом на место с целью фиксации повреждений и размера ущерба для оказания материальной помощи жителям", – написал глава Энгельсского района.

Украинские беспилотники атаковали Саратовскую область в ночь на 20 марта. В результате пострадали два мирных жителя Энгельса, также были выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице, двух детсадах и школе. В тот момент в учреждениях детей не было.

Занятия в школах Энгельса 20 марта пройдут в дистанционном режиме. Местная администрация получила задачу оперативно оповестить родителей об этом. Кроме того, в саратовском аэропорте были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В настоящее время они уже сняты.

В результате атаки дронов ВСУ на аэродроме в Энгельсе произошел пожар. Следственный комитет намерен провести расследование в связи с атакой беспилотников на Саратовскую область.