ВС РФ освободили 90% приграничных территорий в Курской области

ВС РФ освободили почти 90% территории в Курской области, заявили военные эксперты.

Из Гуева врага вытесняют в тыловую зону, а в Гоголевке и Олешне подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям противника.

Кроме того, саперы ежедневно проводят проверку местности. Их задача – обезвредить мины, растяжки и другие ловушки, которые сложно обнаружить.

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