Путин призвал бизнес не расценивать санкции против России как временные меры

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Российскому бизнесу не следует относиться к западным санкциям как к временным мерам, поскольку коллективный Запад больше не собирается создавать "хоть какую-то видимость приличия". Об этом заявил Владимир Путин в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

По мнению президента России, санкции против РФ не "временные или точечные меры", а "механизм системного стратегического давления". В независимости от состояния международных отношений у конкурентов РФ "всегда будет стремление сдержать нашу страну, ослабить ее экономические и технологические возможности", считает глава государства.

Как отметил российский лидер, отечественные предприниматели столкнулись с серьезными вызовами, но научились работать в условиях санкций. Речь идет главным образом об ограничениях на международные расчеты и операции на внешних рынках, уточнил он.

Путин высказал мнение, что антироссийские санкции подрывают свободу инвестиций и мировую торговлю. Кроме того, президент призвал больше не рассчитывать на полную свободу платежей.

"Очевидно, и уже не раз говорил об этом: как было прежде, уже не будет. На полную свободу торговли, платежей и перетока капиталов надеяться не стоит, как и не надо рассчитывать на западные механизмы защиты прав инвесторов и предпринимателей", – заявил глава государства.

В ходе съезда РСПП Путин заявил, что против российских физических и юридических лиц введено 28 595 санкций. По словам политика, в настоящий момент против России введено самое большое количество ограничений, чем против любой другой страны мира.

Евросоюз 24 февраля утвердил 16-й пакет антироссийских санкций, в который вошли новые экономические и персональные ограничения. ЕС расширил персональные санкции против России, включив в этот список 48 физлиц и 35 организаций. Также был введен запрет на доступ к системе SWIFT для 13 банков.

Вместе с тем ЕС начал работу над 17-м пакетом ограничений. Сферы, в которых могут быть введены новые антироссийские санкции, еще сохраняются, отмечал, в свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Также он называл политику санкций в отношении РФ ошибочной и тупиковой.