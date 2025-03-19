В Белом доме заявили, что США и РФ прорабатывают мораторий на удары в Черном море

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США и Россия прорабатывают введение между Москвой и Киевом моратория на удары по военным кораблям и гражданским судам в Черном море. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф в интервью агентству Bloomberg.

Отсрочка также коснется грузовых судов, перевозящих зерно и другие подобные товары, отметил он. Политик добавил, что в настоящее время стороны уже договорились об остановке ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Соответствующие договоренности были приняты Владимиром Путиным и Трампом в ходе телефонного звонка 18 марта. На переговорах российский лидер также пообещал провести с Украиной обмен военнослужащими. Он состоялся 19 марта по формуле "175 на 175". Более того, в качестве жеста доброй воли Москва также передала Киеву 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

ОАЭ оказали гуманитарную помощь при возвращении российских военнослужащих. Сейчас они находятся в Белоруссии, где им оказывают помощь и дают возможность связаться с родными. Затем они будут доставлены в Россию для лечения и реабилитации.