Хоккеист Каменев временно отстранен от матчей КХЛ за допинг

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Хоккеист московского хоккейного клуба ЦСКА Владислав Каменев временно отстранен от участия в матчах Фонбет – Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в связи с нарушением антидопинговых правил.

Допинг-проба форварда дала положительный результат, пишет "Спорт-экспресс". Уточняется, что, по предварительной информации, в организме спортсмена был найден мельдоний. В этом случае ему грозит дисквалификация на 4 года.

Информацию об этом КХЛ передали представители Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В соответствии с антидопинговыми правилами РФ, игрок не будет принимать участие в матчах вплоть до выяснения всех обстоятельств.

При этом представители пресс-службы лиги подтвердили эту информацию в беседе с ТАСС.

Ранее по итогам матча регулярного чемпионата КХЛ, в которым соревновались московский "Спартак" и петербургский СКА, на столичный хоккейный клуб наложили денежный штраф. Причиной для этого стали оскорбительные скандирования в адрес соперника.