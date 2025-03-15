15 марта, 15:38Спорт
Хоккеист Каменев временно отстранен от матчей КХЛ за допинг
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Хоккеист московского хоккейного клуба ЦСКА Владислав Каменев временно отстранен от участия в матчах Фонбет – Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в связи с нарушением антидопинговых правил.
Допинг-проба форварда дала положительный результат, пишет "Спорт-экспресс". Уточняется, что, по предварительной информации, в организме спортсмена был найден мельдоний. В этом случае ему грозит дисквалификация на 4 года.
Информацию об этом КХЛ передали представители Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В соответствии с антидопинговыми правилами РФ, игрок не будет принимать участие в матчах вплоть до выяснения всех обстоятельств.
При этом представители пресс-службы лиги подтвердили эту информацию в беседе с ТАСС.
Ранее по итогам матча регулярного чемпионата КХЛ, в которым соревновались московский "Спартак" и петербургский СКА, на столичный хоккейный клуб наложили денежный штраф. Причиной для этого стали оскорбительные скандирования в адрес соперника.
"Спартак" вышел в плей-офф КХЛ после победы над СКА