Матвиенко: страны ЕС навредили себе, введя антироссийские санкции

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Последствия введения странами Евросоюза антироссийских санкций оказались губительными для них самих. Такое заявление спикер Совфеда Валентина Матвиенко сделала во время заседания межпарламентской комиссии Федерального собрания России и парламента Азербайджана.

"Посмотрите, рецессии в Германии и во Франции, безработица, цены неподъемные для своих граждан. Во имя чего? Все потому, что национальные интересы для лидеров этих государств ушли на второй план и никто не заботится о собственных людях", – цитирует ее РИА Новости.

Ранее ЕС продлил до 15 сентября 2025 года санкции в отношении РФ. Также из перечня были исключены четыре человека. По данным СМИ, ими оказались министр спорта России Михаил Дегтярев, экс-глава "Еврохима" Владимир Рашевский, бизнесмен Вячеслав Кантор и сестра миллиардера Алишера Усманова Гульбахар Исмаилова.

При этом ЕС уже работает над 17-м пакетом антироссийских санкций, отмечала представитель внешнеполитической службы сообщества Анитта Хиппер.